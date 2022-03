BBC Sport diz que pilotos foram pressionados com possíveis consequências caso falhassem corrida

Após mais de três horas de reunião entre pilotos, chefes de equipa, direção de corrida da Fórmula 1 e membros da direção da Federação Internacional do Automóvel (FIA), eis que a decisão final é manter toda a programação delineada para o fim de semana e, até ver, realizar-se o Grande Prémio da Arábia Saudita.

De acordo com a BBC Sport, esta não foi uma decisão fácil de se tomar, principalmente pelos pilotos, com alguns deles a sentirem que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para a continuidade da prova. Contudo, terá lhes sido aconselhado a continuidade do programa para este fim de semana, colocando em cima da mesa possíveis sanções que poderiam ter caso não aceitassem correr em Jeddah, depois do ataque terrorista à base petrolífera da Aramco, a cerca de 20 quilómetros do Circuito Urbano onde esta sexta-feira os pilotos realizaram as duas primeiras sessões de treinos livres.

Entre as possíveis sanções apresentadas pelos chefes de equipa, estava a hipotética dificuldade que os pilotos enfrentariam se tentassem sair do país caso dissessem 'não' à realização da prova. E terá sido por este motivo, a par de outras razões colocadas em cima da mesa, que a maioria aceitou continuar com a realização do GP da Arábia Saudita, apesar de nem todos partilharem a mesma opinião.



Assim sendo, amanhã realizar-se-á a terceira sessão de treinos livres, a partir das 14 horas de Lisboa e a qualificação, pelas 17 horas de Lisboa.