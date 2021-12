Bernie Ecclestone: «Acho que Hamilton se vai retirar»

O futuro de Lewis Hamilton continua em aberto. Muito já se disse sobre o que fará o britânico no próximo ano e esta sexta-feira junta-se mais uma voz à lista de rumores, com Bernie Ecclestone a confessar que, na sua opinião, não vê o piloto da Mercedes voltar à grelha de partida em 2022."Há uns dias falei com o seu pai e disse-me logo que não queria falar sobre o futuro do seu filho, por isso só falámos de negócios. Mas eu acho que ele se vai retirar, não vai correr no próximo ano. A sua deceção em Abu Dhabi foi demasiado grande e entendo-o. Agora está empatado com o Michael Schumacher nos sete títulos, por isso é o momento perfeito para cumprir o seu sonho e converter-se em alguém no mundo da moda", disse o empresário britânico, antigo homem forte da Fórmula 1, ao jornal suíço 'Blick'.Ecclestone falou ainda da polémica de Abu Dhabi e considerou que Michael Masi 'comprou' uma grande confusão pela forma como decidiu as coisas no derradeiro Grande Prémio da época. "O diretor de corrida podia ter-se poupado a alguns problemas e devia ter imposto logo a bandeira vermelha imediatamente após o acidente. E aí teríamos tido um super final a três voltas. A coisas foram muito más", finalizou.