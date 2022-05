Bernie Ecclestone detido no Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bernie Ecclestone, antigo presidente da Fórmula 1, foi esta quarta-feira detido no Brasil por posse ilegal de arma. O britânico foi, segundo o 'Daily Mail', apanhado enquanto embarcava no seu avião privado para uma viagem que tinha como destino a Suíça.Segundo a mesma fonte, Ecclestone reconheceu que a arma era sua mas admitiu que não sabia que esta se encontrava entre a carga que transportava. Pagou a fiança e foi libertado pela polícia.Recorde-se que o britânico, de 91 anos, é casado com a brasileira Fabiana Ecclestone, vice-presidente da FIA.