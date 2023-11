Bordel de Las Vegas oferece sexo grátis a todos os pilotos: «Quem quiser acelerar o coração...»

Las Vegas promete uma experiência totalmente distinta aos pilotos de Fórmula 1 e até fora das pistas há quem tente aproveitar o momento para faturar... mais que não seja fama. É o caso de um famoso bordel, o Chicken Ranch, que através de duas das suas mais conceituadas trabalhadoras decidiu oferecer a todos os pilotos da grelha uma sessão intensa de amor de forma gratuita."Chegou a febre da Fórmula 1 a Las Vegas e estamos todos entusiasmados. Todos os pilotos que queiram acelerar os seus corações e celebrar a Fórmula 1 comigo e com a Addison serão presenteados com uma sessão de amor 100% gratuita", disse Alice Little, em declarações ao TMZ Sports.E se para os ases do volante o desconto é total, para os demais há uma 'atenção' de 50%. "O nosso desconto ajudará os visitantes de Vegas e todos os residentes a relaxar um pouco com algumas das nossas generosas senhoras. Todos em Vegas merece um pequeno momento de pausa e cá estamos para dá-lo", disse por seu turno Addison Gray, que aproveita o momento para lamentar o desaparecimento das 'grid girls': "Desde 2018 que falta muito sex appeal a estes eventos!".