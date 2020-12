Bottas apaga Mercedes e Russell retira Williams: alterações no Instagram dão origem a rumores

Com a temporada de Fórmula 1 a chegar ao fim, aumentam-se os rumores sobre algumas alterações que as equipas possam fazer para o próximo ano. A campeã de construtores, Mercedes, é a equipa que merece mais atenção, uma vez que Lewis Hamilton, campeão em sete ocasiões e considerado por muitos um dos melhores de sempre da modalidade, ainda não renovou contrato com a marca alemã, mas podem vir a surgir outras alterações na equipa.





Esta segunda-feira, as redes sociais deram conta de alterações na 'bio' do Instagram de Valtteri Bottas e de George Russell. O piloto finlandês, que corre pela Mercedes, retirou a menção que tinha à construtora alemã no seu perfil, sendo que o jovem piloto britânico -e esteve muito perto da sua primeira vitória, não fosse um- apagou a menção à Williams, equipa pela qual corre e foi confirmado para 2021.Nos dias que correm, Valtteri Bottas tem sido um dos principais visados por parte de alguns adeptos e amantes da Fórmula 1 em páginas de cariz humorístico. As origens destas publicações têm como principal objetivo ridicularizar o desempenho do finlandês em comparação com o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton. Já George Russell,após a corrida de domingo, é visto como um dos possíveis prodígios da Fórmula 1 e principal candidato a suprimir uma possível saída, quer do finlandês quer mesmo do britânico.