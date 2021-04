Bottas bate Hamilton e Verstappen nas duas primeiras sessões de treinos no GP Ímola

Nem Lewis Hamilton, nem Max Verstappen. O piloto mais rápido das duas sessões de treinos no GP Ímola, em Itália, foi Valtteri Bottas. O finlandês da Mercedes fez o tempo mais rápido, com, 1:15.551 segundo, seguindo-se do colega de equipa Hamilton (a 10 milésimos), que venceu a primeira corrida da época no Bahrein. Seguiu-se o francês Pierre Gasly (AlphaTauri) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari). Verstappen (Red Bull) foi apenas 14º, depois de ter tido problemas mecânicos e abandonado a sessão mais cedo. "Comparando com a prova de estreia, sinto o carro melhor. Ainda não está perfeito, mas demos um passo à frente", disse Bottas no final das sessões de treinos livres, que ficaram marcadas ainda por acidentes. O primeiro foi um choque entre Ocon (Alpine) e Pérez (Red Bull); e Leclerc (Ferrari) embateu mais tarde numa barreira de proteção. Já Nikita Mazepin (Haas) foi último e voltou... a sair de pista. Hoje decide-se a grelha de partida (13h00).