Bottas é desqualificado da qualificação e Pérez vai partir de 15.º para o GP da Grã-Bretanha

Valtteri Bottas foi este sábado desqualificado da sessão de qualificação para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 após não ter entregue a amostra obrigatória de um litro de combustível no final da sessão que decorreu esta tarde em Silverstone.

De acordo com a decisão anunciada pelos comissários da FIA, o carro onde seguia o piloto finlandês não tinha a quantidade mínima exigida de combustível, infração que fará com que perca cinco lugares na grelha de partida para a corrida de amanhã (de 15.º para 20.º), uma vez que os comissários permitiram que Valtteri Bottas participe no GP da Grã-Bretanha.

Quem 'sorri' com esta decisão é Sergio Pérez, que sobe assim um lugar (de 16.º para 15.º9, apesar de não ter conseguido levar o carro até à Q3. Naturalmente, todos os outros pilotos abaixo do mexicano também sobem um lugar: Yuki Tsunoda (16.º), Zhou Guanyu (17.º), Nyck de Vries (18.º) e Kevin Magnussen (19.º).





