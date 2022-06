Bottas: «Em 2018 quase desisti da F1 por não conseguir entender o facto de não vencer Hamilton»

Valtteri Bottas mudou-se no início deste ano para a Alfa Romeo, depois de não ter renovado contrato com a Mercedes, equipa que representou durante cinco temporadas (entre 2017 e 2021). Em declarações ao podcast 'My Big Break', o experiente piloto finlandês assumiu ter colocado em 2018 a possibilidade de deixar a Fórmula 1 por não conseguir bater o seu companheiro de equipa na altura, Lewis Hamilton.

"No final de 2018 quase desisti da minha carreira na F1. Estava tão perto... [de desistir]. Só pelo facto de eu não conseguir entender ou aceitar o facto de não vencer o Lewis [Hamilton] naqueles dois anos. Coloquei muita pressão sobre mim. No final de 2018, especialmente quando comecei a ter o papel de segundo piloto na equipa, eu realmente não aguentei e sofri. Não foi nada divertido. As últimas quatro cinco corridas de 2018 foram muito dolorosas para mim", começou por revelar o agora piloto da Alfa Romeo, continuando: "Tive uma boa pausa entre as duas temporadas e realmente tive que pensar nas coisas. Decidi fazer uma viagem até a América do Sul e tentei não pensar na Fórmula 1, com o intuito de tentar encontrar a vontade [de continuar] e a alegria pelo desporto, além de motivação. E encontrei - foi como um clique. Mas só o consegui depois do Ano Novo, provavelmente em meados de janeiro ou algo assim que eu decidi: 'Ok, vamos continuar, eu ainda posso mostrar mais'. Então recompus-me e encontrei a alegria outra vez."

A pausa entre o final da temporada de 2018 e o início do campeonato de 2019 foi fundamental para Valtteri Bottas voltar aos bons resultados, mas ainda assim a melhoria em termos de desempenho não foram suficientes para bater o britânico, que viria a levantar nesse ano o seu 6.º título mundial na Fórmula 1 - em 2020 conquistaria o 7.º.

"Imediatamente os resultados foram muito melhores do que em 2018. Na verdade, acho que o ano de 2019 foi provavelmente a minha melhor temporada, especialmente contra o Lewis. Ganhei algumas corridas e até metade da temporada, às vezes liderava o campeonato. Então, considero que foi um ano muito forte. Mas não consegui igualar a consistência e o desempenho geral do Lewis durante toda a temporada", concluiu.

Apesar de não ter conseguido conquistar um mundial pela Mercedes, algo que o seu antecessor Nico Rosberg conseguiu antes de se retirar do cenário competitivo, Valtteri Bottas fez parte dos anos de maior sucesso da marca alemã na Fórmula 1, tendo contribuído, lado a lado com Lewis Hamilton, com a conquista de cinco mundiais de construtores - o último poderá ter sido o menos 'saboroso', uma vez que o título individual acabou por cair para Max Verstappen, piloto holandês da rival Red Bull.