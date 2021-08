Bottas na Alfa Romeo poderá acontecer na próxima semana, avançam britânicos

A mudança de Valtteri Bottas da Mercedes para a Alfa Romeo poderá ser confirmada esta semana, avança o 'The Sun'. Em contrapartida, George Russell (Williams) tem via aberta para substituir o finlandês na Mercedes em 2022. Desta forma, a Fórmula 1 terá a primeira dupla exclusivamente britânica desde 2012, altura em que Lewis Hamilton formava dupla com Jenson Button na McLaren.





Russell, que conquistou o seu primeiro pódio este fim de semana no GP da Bélgica com um segundo lugar, tem estado 'emprestado' pela Mercedes à Williams nas últimas três épocas, desde que ascendeu da Fórmula 2 para a Fórmula 1, continuando a ser o piloto reserva da equipa alemã.Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, confirmou este fim de semana que já tinha uma decisão sobre o 'line-up' dos pilotos para a próxima época. "Se tivesse sido mais fácil teríamos tomado uma decisão mais cedo porque sabemos o que temos com o Valtteri e sabemos o que temos com o George. Ambos merecem ser tratados da melhor maneira possível porque os dois são parte da família", afirmou.De acordo com a mesma fonte, Mercedes deverá oficializar, durante a próxima semana, a decisão de não renovar o contrato com Bottas, permitindo assim que o finlandês possa ser confirmado na equipa da Alfa Romeo para a próxima época.Prevê-se, assim, que o número '77' seja o substituto de Kimi Räikkönen, que deverá retirar-se da Fórmula 1 no final deste ano.