Bottas questionado se Hamilton pode levar Ferrari à glória «Se alguém o pode fazer, é ele»

No lançamento do carro da Kick Sauber para 2024, Valtteri Bottas deu o veredicto acerca da mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025. O piloto finlandês, que foi companheiro de equipa do heptacampeão mundial durante cinco temporadas, descreveu a transferência como "uma grande oportunidade" para o britânico construir mais uma etapa histórica no seu legado na Fórmula 1. Contudo mostrou-se surpreendido com a decisão."Na verdade, nunca pensei que isso pudesse acontecer. De certa forma, foi uma surpresa e o momento chocou toda a gente. Mas a F1 é assim. Infelizmente, todas as coisas boas acabam por chegar ao fim, mas isso significa que se abrem novas portas", disse o finlandês que acreditava que Hamilton ficasse ligado à Mercedes até ao final do seu percurso na Fórmula 1."Estou feliz pelo Lewis. É bom para ele. É uma grande oportunidade, uma grande mudança. Tomou a decisão e tenho a certeza que está ansioso por um novo começo", prosseguiu.Bottas acredita que o antigo colega de equipa não terá problemas em adaptar-se às dinâmicas da Ferarri e mostra-se confiante que o britânico será competitivo contra o novo companheiro Charles Leclerc."Vai ser uma experiência diferente para ele, tem muita experiência na F1 e sempre foi ótimo a lidar com as pessoas e a tirar o máximo proveito da equipa. Tenho a certeza de que ele vai fazer um ótimo trabalho e também não deverá ter problemas em habituar-se ao carro. É um piloto que se adapta muito bem", referiu o piloto de 34 anos.O piloto da Kick Sauber acredita que Lewis Hamilton é o homem certo para liderar a Ferrari, numa altura em que a equipa de Maranello não conquista um campeonato de construtores desde 2008, e Kimi Räikkönen foi o último campeão pela Scuderia em 2007. "Tenho a certeza de que vai ser um projeto bastante aliciante para ele tentar chegar ao topo juntamente com a Ferrari. Se alguém o pode fazer, é ele".Lewis Hamilton e Valtteri Bottas foram companheiros de equipa entre 2017 e 2021, conquistando cinco títulos de construtores consecutivos durante esse período.