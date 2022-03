Calendário da F1 pode aumentar: «Há potencial para 30 Grande Prémios!»

Há vozes que defendem que o calendário da Fórmula 1 é demasiado longo, mas os planos de organização do campeonato passam por esticar ainda mais a corda. Atualmente o Mundial tem 23 provas (o que já é um recorde), mas Stefano Domenicali vê potencial para se ampliar o calendário para 30 provas, com as entradas de África e Las Vegas à espreita.A que tem sido de forma mais recorrente falada é mesmo Las Vegas, que poderia dar aos Estados Unidos uma tripla ronda, a juntar-se ao COTA e a Miami. Domenicali assume à Sky Sports F1 que o interesse é real, "não só de Las Vegas, mas também de outras cidades". "Temos de ser equilibrados e analisar quais são as outras oportunidades. E muito em breve iremos anunciar qual a nossa estratégia para desenvolver esse mercado", referiu o homem forte da F1.Mas o plano de expansão não vai parar por aí. "Para lá dos Estados Unidos e da China, creio que há potencial para chegar em breve a África. Há muito interesse e essa é uma zona do globo que está há muito tempo em falta na geografia do nosso calendário. Creio que há potencial para chegarmos às 24 provas. Mas diria que há potencial para chegar às 30! Em termo de interesse, vejo-o de todo o Mundo. Cabe-nos a nós encontrar o equilíbrio certo, considerando quais são os locais que gostaríamos de ter na Fórmula 1 e quais os valores históricos que temos de ver no calendário", acrescentou.Lembre-se que no Bahrain, à margem da primeira corrida do ano, Domenicali havia deixado a entender que algumas provas do atual calendário podem cair. "Há promotores com acordos a terminar e provavelmente alguns dos atuais Grande Prémios vão deixar de fazer parte do Mundial", assumiu o chefe da F1, que por outro lado considerou pouco provável que o campeonato possa ganhar mais equipas no futuro."Temos 10 equipas de momento, com muita competição entre elas na pista. Há algumas complexidades que têm de ser consideradas se outras equipas entrarem. Por isso, não creio que seja o elemento mais importante a aumentar na F1 neste momento, sendo sincero. No final de contas, com dois pilotos e duas equipas a lutar, o interesse está no topo. Se tivermos, como esperamos, mais equipas e mais pilotos a lutar, então será mais do que suficiente."