Câmaras nos capacetes de todos os pilotos e corridas 'sprint' a dobrar: F1 estuda mudanças para 2023

No último fim-de-semana, no Grande Prémio de Emilia-Romagna, em Itália, realizou-se a primeira de três corridas 'sprint' que a Fórmula 1 terá esta temporada, um número que poderá duplicar no próximo ano.

De acordo com o site oficial da modalidade, a Comissão da Fórmula 1 esteve reunida na última terça-feira [ontem] em Londres a discutir as várias alterações que o novo regulamento de 2026 prevê, assumindo que a direção da F1 "estuda a possibilidade" de duplicar já no próximo ano o número de corridas de 'spint' - ou seja, haver um total de seis provas idênticas à realizada no último fim-de-semana em Ímola.

Para além desta possível alteração já para o próximo ano, a reunião da Comissão da F1 permitiu dar força às duas grandes alterações previstas para 2026: a extinção das MGU-H, baterias responsáveis por gerar energia elétrica nos carros, bem como a utilização de um combustível 100% sustentável.

Câmaras nos capacetes serão obrigatórias a partir de 2023

O Regulamento Técnico para 2023 contará com a obrigatoriedade de todos os pilotos utilizarem câmaras nos capacetes - introdução que tem sido um dos sucessos na presente temporada -, uma das medidas tomadas "por unanimidade" na reunião que teve lugar esta terça-feira.

A Comissão decidiu ainda, também "por unanimidade", reduzir a alocação de pneus de 13 para 11 conjuntos em dois eventos em 2023, com o objetivo claro de uma utilização mais sustentável de pneus no futuro.



De notar que todas estas possíveis alterações nos regulamentos exigem a aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.