Canal belga suspende comentador por chamar "autista" a Lance Stroll durante o GP da Áustria

O canal belga 'RTBF Sport' suspendeu o comentador Lionel Froissart após o francês dirigir-se a Lance Stroll, piloto de Fórmula 1 da Aston Martin, com um comentário pejurativo, chamando o canadiano de "autista" durante o Grande Prémio da Áustria.

Durante um determinado momento da transmissão da corrida que teve lugar no último domingo, Lionel Froissart comentou uma ação do piloto da Aston Martin e foi prontamente repreendido pelo colega Gaetan Vigneron: "Bem, esse foi um comentário muito pesado. Penso que foste longe demais", atirou, com Froissart a responder novamente: "Sinceramente, penso que é a verdade".

Mais tarde, foi a vez de a emissora vir a público condenar as palavras do comentador. "A RTBF condena veementemente as palavras usadas no domingo, 10 de julho, pelo comentador Lionel Froissart durante o GP da Áustria. Associar o autismo com a forma de comunicação de um piloto é errado e totalmente inconsistente com os valores da RTBF", começou por referir o comunicado, assumindo a abertura de uma investigação: "Será feita uma investigação interna para ouvir todos os envolvidos. Queremos entender detalhadamente o que pode ter provocado este incidente. Enquanto aguardamos o resultado desta investigação, a RTBF não vai trabalhar com o comentador em questão até novo aviso", pode ler-se.