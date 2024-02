Carlos Sainz domina segundo dia de testes no Bahrain

No segundo dia dos testes de pré-temporada, onde a sessão da manhã foi cancelada após um problema com uma tampa de esgoto, Carlos Sainz foi o mais rápido.Depois de um primeiro dia dominado por Max Verstappen (Red Bull), que esta quinta-feira não esteve em pista, foi a vez do espanhol estabelecer o melhor tempo no circuito do Bahrain em 1.29,921 minutos. Contudo, não foi o piloto da Ferrari a fazer o maior número de voltas (84), mas sim o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), o dono do segundo melhor tempo, que efetuou 129 e ficou a 0,758s de Sainz. O terceiro mais rápido da sessão foi Lewis Hamilton (Mercedes) ficando a 1,145s do líder.Para além do holandês, George Russell (Mercedes) e Alex Albon (Williams) também não efetuaram qualquer volta neste segundo dia dos treinos, que terminarão esta sexta-feiraO ínicio do Mundial está marcado para 2 de março, neste mesmo circuito do Bahrain.Por Beatriz Euzébio