Carlos Sainz e a época "difícil": «Quando comecei a lutar já não me queriam à frente»

Carlos Sainz admite não está feliz com o seu desempenho até ao momento do Mundial de Fórmula 1. O piloto da Ferrari, que ganhou o GP da Grã-Bretanha esta época, além de ter garantido uns quantos pódios, esperava mais numa temporada em que a escuderia italiana apresenta um dos seus melhores carros dos últimos anos."Globalmente, não posso estar contente. Tem sido uma época de altos e baixos. Mas há coisas com as quais estou feliz, como a progressão. Fui capaz de dar a volta a um nício bastante complicado, reencontrei-me com um carro que ainda não piloto de forma natural. Com isso sinto-me orgulhoso, mas o início de temporada foi difícil e, embora tenha conseguido ganhar ritmo, e até bons resultados, a cada duas ou três corridas aconteceu algo que não me permitiu dar continuidade. Espero que nestas últimas seis provas as coisas melhorem", explicou o piloto espanhol em entrevista ao jornal 'As'.Sainz explica que não se deixa afetar pelos maus momentos. "Estou há muitos anos na F1 e sei como este desporto funciona. Tive anos muito bons, inícios maus e finais bons, inícios bons e finais maus. Sei que o que importa é a cabeça. Estar tranquilo e confiar em mim talvez seja um dos meus pontos mais fortes. Pode cair-me a casa em cima que vou continuar a ser positivo e a tentar conseguir bons resultados, sem que isso me afete demasiado."E por falar em cair a casa em cima, a dada altura da época a discussão era se Charles Lecrerc, que entrou bem na época, não deveria ser o piloto número 1 da Ferrari. "Consigo entender que depois das primeiras corridas o Charles estava claramente um passo adiante, tanto na classificação como em termos de ritmo de corrida. Mas melhorei muito a meio da temporada. Comecei a entrar na luta e de alguma maneira foi um pouco frustante porque parecia que alguns não me queriam ali. Criticaram-me por não estar na luta e quando comecei a estar, perguntavam o que é que eu fazia à frente. Precisamente quando eu estava ali, a lutar, já não me queriam à frente. Mas não faço muito caso do que dizem."Carlos Sainz é 5.º no Mundial de pilotos, com 187 pontos; Charles Leclerc é segundo, com 219. A lista é liderada por Max Verstappen, da Red Bull.O Mundial segue este fim de semana com a disputa do GP de Singapura.