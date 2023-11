Carlos Sainz foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP de São Paulo

Carlos Sainz Jr. foi esta sexta-feira o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Fórmula 1 de São Paulo. O piloto espanhol da Ferrari conseguiu estabelecer a volta mais rápida em 1:11.732s, à frente do companheiro de equipa Charles Leclerc (+0.108s) e do britânico George Russell (Mercedes), que ficou a 133 milésimas do tempo estabelecido por Sainz.

No top-5, de notar as presenças de Nico Hülkenberg (Haas) e de Alexander Albon (Williams). O alemão fez a sua melhor volta ainda nos 1:11, a 196 milésimas de Carlos Sainz, enquanto que o tailandês foi o primeiro piloto nos 1:12, a 312 milésimas do espanhol da Ferrari.





O holandês e tricampeão mundial Max Verstappen foi o melhor entre os Red Bull, ficando-se pelo 16.º lugar, a mais de um segundo de Sainz (+1.061s), enquanto que o mexicano Sergio Pérez, que ainda luta pelo segundo lugar do campeonato, ficou-se pelo 18.º melhor tempo da sessão (1:130.056s). Lewis Hamilton, outro dos pilotos bem posicionados para terminar a época no segundo posto, fez o 12.º tempo, a pouco mais de nove décimas de Sainz (+0.906s).Às 18 horas de Lisboa dá-se a sessão de qualificação para a corrida de domingo.