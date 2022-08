Carlos Sainz Jr. parte da 'pole' em Spa

O espanhol Carlos Sainz Jr. vai partir da primeira posição da grelha de partida para o Grande Prémio da Bélgica, apesar de ter sido segundo na qualificação, atrás do holandês Max Verstappen. Tudo por causa da penalização imposta ao líder do Mundial, devido à troca de vários componentes, que o forçará a sair da 15.ª posição da grelha de partida.Numa qualificação que tinha logo à partida sete pilotos que seriam atirados para o fundo da grelha, o holandês deixou a concorrência a milhas com uma volta canhão (1:43.665). O que mais se aproximou (se é que podemos dizer isso...) foi Carlos Sainz Jr. (1:44.297), ainda que a uns incríveis 632 milésimos de segundo do tempo do piloto da Red Bull, ao passo que Sergio Pérez, promovido ao segundo posto, fez a sua melhor volta em 1:44.462.Charles Leclerc, o segundo do Mundial, foi apenas quarto na qualificação, mas irá também sair no fundo da grelha, no caso na 16.ª posição. Isto numa sessão marcada por mais um tiro nos pés da Ferrari , quando mandou o seu piloto para a pista com o jogo de pneus errado no decisivo Q3.Além de Max e Charles, foram também penalizados Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Mick Schumacher e Valtteri Bottas, o que acabou por gerar uma grelha de partida totalmente 'trocada'. Lewis Hamilton, por exemplo, foi apenas sétimo na qualificação, mas irá partir de 4.º, atrás de Fernando Alonso, que coloca o seu Alpine num promissor lugar logo atrás do duo da frente. Outra nota de destaque é Alexander Albon, que irá sair da sexta posição (depois de ter sido 9.º), ao passo que Ricciardo aparece logo atrás, em sétimo.1- Carlos Sainz Jr.2- Sergio Pérez3 - Fernando Alonso4 - Lewis Hamilton5 - George Russell6 - Alex Albon7 - Daniel Ricciardo8 - Pierre Gasly9 - Lance Stroll10 - Sebastian Vettel11 - Nicholas Latifi12 - Kevin Magnussen13 - Yuki Tsunoda14 - Valtteri Bottas15 - Max Verstappen16 - Charles Leclerc17 - Esteban Ocon18 - Lando Norris19 - Zhou Guanyu20 - Mick Schumacher