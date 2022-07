Carlos Sainz Jr. termina primeiro dia em Silverstone na frente

O espanhol Carlos Sainz Jr., em Ferrari, foi o mais veloz no conjunto das duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Depois de ter sido terceiro na primeira sessão, 1:42.967 feitos com o asfalto bastante molhado, o espanhol acabou por comandar a tabela de tempos quando o piso secou, 'cravando' o relógio em 1:28.942 minutos.A jogar em casa, Lewis Hamilton (agora sem piercings ...) e Lando Norris acabaram por assinar as duas sensações do dia, ao serem segundo (a 0.163 segundos) e terceiro (a 0.176), respetivamente. Seguiu-se na tabela Max Verstappen, em Red Bull, a 0.207, fechando um top-4 no qual marcaram presença quatro carros distintos. Charles LeClerc, o segundo no Mundial, atrás de Max, foi o quinto, a 0.462 segundos de Sainz, à frente de Fernando Alonso (a 0.753), Checo Pérez (a 0.811) e George Russell (a 0.857).Valtteri Bottas, que na primeira sessão à chuva foi o mais rápido, acabou por ser 11.º na segunda, a 1.058 segundos da frente.