Carlos Sainz muito perto de renovar contrato com a Ferrari, dizem espanhóis

O excelente arranque de temporada da Ferrari tem sido da responsabilidade do grande desempenho do F1-75 mas também da dupla de pilotos formada por Charles Leclerc e Carlos Sainz. Fruto dos bons resultados obtidos nas três primeiras provas do calendário de 2022, a Ferrari quer dar uma maior estabilidade à dupla colocando os dois pilotos seguros, pelo menos, até 2024.

Face a esta intenção, o jornal espanhol 'Marca' avança esta terça-feira que Carlos Sainz já terá tudo acertado com a Ferrari para a renovação do seu contrato, que atualmente prevê o término no final deste ano. De acordo com a mesma fonte, o piloto espanhol deverá assinar pelo menos por mais um ano, podendo este acordo estender-se por mais uma temporada, até 2024, tal como o monegasco. O anúncio oficial poderá até ser dado este fim de semana, em Itália.

Em termos financeiros, este novo acordo será também benéfico para Carlos Sainz. A 'Marca' acrescenta ainda que o espanhol poderá passar a auferir um total de 10 milhões de euros por ano, +1.5M€ do montante que recebe atualmente (8.5M€).