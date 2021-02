Carlos Sainz: «Nos próximos 5 anos quero ser campeão mundial com a Ferrari»

Após duas temporadas a competir pela McLaren, Carlos Sainz mudou-se para a Ferrari e não esconde a ambição a cerca de um mês do arranque do Mundial de Fórmula 1.





Esta sexta-feira a escuderia italiana apresentou oficialmente a equipa para 2021 num evento online e Sainz, que fará dupla com Charles Leclerc, não esconde o desejo de triunfar pela Ferrari. "Estar aqui aos 26 anos é alcançar o que sempre sonhei. Nos próximos 5 anos quero ser campeão mundial e acho que a Ferrari é o melhor lugar para isso. Cheguei ao lugar certo no momento certo. Aqui sentes-te parte de uma história e isso é uma grande responsabilidade", referiu o piloto espanhol, numa conversa com o companheiro de equipa."A partir do momento que começas a ler nos jornais e percebes que vais ser piloto da Ferrari, a tua vida muda completamente. Em dezembro tive o primeiro dia na Ferrari e pude conhecer todas as pessoas da fábrica, os meus engenheiros e os mecânicos com quem vou trabalhar. O primeiro dia que vesti de vermelho e dei a primeira volta em Fiorano é algo que não vou esquecer, mesmo que viva 90 anos", acrescentou Sainz.