Carlos Sainz: «O capacete cheirava um pouco a churrasco...»

Dez dias passaram desde o Grande Prémio da Áustria, mas Carlos Sainz Jr. ainda se lembra perfeitamente da forma como a sua corrida acabou quando seguia na segunda posição. Seria difícil esquecer-se, porque naquele momento viveu momentos de aflição, quando o seu Ferrari pegou fogo e o espanhol ficou preso no carro sem conseguir sair. Esta quarta-feira, em Espanha, Sainz lembrou a situação e partilhou o que viveu."Fiquei chateado, mas estava um pouco quente. Foi uma situação estranha. Não sabia o que se estava a passar. Algo que não estava bem, de todo. Tentei sair e o carro ia para trás. Fiquei e, quando comecei a queimar-me um pouco... o capacete cheirava um pouco a churrasco depois da prova", lembrou o piloto espanhol, durante a ação de apresentação do Circuito de Tenerife. ação dos comissários , na altura, foi muito criticada e levou a uma reação de desagrado de Sainz, mas a frio o piloto da Ferrari diz entender o que sucedeu. "Foi tudo muito estranho ao ver o comissário a ir e vir. Ali dentro não entendia nada. Mas depois explicaram-me por que foi assim e tem sentido. O carro ia para trás e isso complicou um pouco as coisas. Devemos as nossas vidas aos comissários. São voluntários e fazem-no por amor a isto. 99,9% fazem um trabalho excelente e os restantes certamente que aprendem com os erros", declarou o espanhol.