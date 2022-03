CEO do AIA e o GP de Portugal: «Há equipas que têm feito força e querem que se realize»

Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), assumiu esta quinta-feira em declarações na Sport TV+ que Portugal continua à espera de uma resposta por parte da Fórmula 1 para perceber se vai receber um Grande Prémio da modalidade este ano, tal como aconteceu nos dois últimos anos.O administrador do Autódromo algarvio revelou que Portugal está "a lutar com pelo menos três países" para a realização da prova que vai substituir o Grande Prémio da Rússia no calendário para esta temporada, que devido ao conflito armado entre a Rússia e Ucrânia passou de 23 (o mais extenso de sempre) para 22 etapas do Circuito mundial. Esses países, que tentam tal como Portugal receber uma prova do Campeonato do Mundo, são "Alemanha, Qatar e Turquia"."Nestas situações a decisão fica sempre do lado da Fórmula 1. Aqui, o aspeto logístico é muito importante, pois é muito mais difícil logisticamente falando vir de Monza para Portimão e depois para Singapura do que, por exemplo, ir de Monza para a Alemanha ou Turquia e posteriormente seguir para Singapura", diz, assumindo que esta prova arrecadará as datas que estavam previstas para o GP de Sochi, que deveria realizar-se entre 23 e 25 de setembro deste ano. Para Paulo Pinheiro esta é uma data "excelente" em tudo no que diz respeito a Portugal, a começar pelo "bom clima" ao facto de nessa altura já não existir tanto turismo.Paulo Pinheiro revelou ainda que existem "três ou quatro equipas", com quem a AIA "mantém boas relações" que "têm feito força" para que o Grande Prémio de Portugal volte a realizar-se este ano. Duas delas, cujo nomes não quis revelar, de acordo com o CEO do Autódromo algarvio vêm este ano ao Circuito de Portimão realizar testes. "Estamos preparados para receber a corrida em qualquer nível. É claro que temos datas que não podemos mudar, como a realização do GP de Portugal em MotoGP, mas há outras que sim, mediante dos organizadores. Para nós, 25 de setembro, para o que temos marcado de momento, é-nos fácil mudar", assumiu.