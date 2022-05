Charles Leclerc conquista a 'pole position' para o Grande Prémio de Miami

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou este sábado a 'pole position' para a primeira edição do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1, quinta prova da temporada, ao bater o companheiro de equipa, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).Leclerc fez a melhor volta ao cair do pano, com o tempo de 1.28,796 minutos, batendo Sainz por 0,190 segundos, enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull) foi terceiro, a 0,195 segundos.Esta foi a terceira 'pole position' da temporada para o piloto da Ferrari, 12.ª da carreira, e foi conquistada na última volta, destronando Verstappen que tinha o melhor tempo desde o início da terceira e decisiva fase da qualificação.O atual campeão mundial em título cometeu um erro na sua derradeira tentativa e já não conseguiu melhorar o seu registo.O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) parte ao seu lado na grelha de partida, da quarta posição, tendo ficado a 0,240 segundos de Leclerc.O finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo) foi o quinto, batendo o seu antigo companheiro de equipa, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que parte da sexta posição.Esta foi a segunda melhor qualificação para o antigo campeão, que já partiu duas vezes do quinto lugar esta época (Bahrain e Austrália).Depois de ameaçar impedir os pilotos de correrem com piercings e brincos, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) voltou atrás na sua decisão e decidiu criar uma exceção até ao GP do Mónaco, pelo que Hamilton poderá manter as suas joias durante a corrida deste domingo.O GP de Miami é a quinta prova da temporada, primeiro nesta cidade norte-americana do estado da Florida.O circuito está montado no parque de estacionamento do Hard Rock Stadium, casa dos Miami Dolphins, equipa da Liga de futebol americano.Charles Leclerc chega a esta prova na liderança do campeonato, com 86 pontos, mais 27 do que Max Verstappen, que é segundo.