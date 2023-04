Charles Leclerc dá primeira pole position da temporada à Ferrari no Azerbaijão

Charles Leclerc garantiu esta sexta-feira a pole position para o Grande Prémio do Azerbaijão, quarta prova do Mundial de Fórmula 1 que se disputa domingo, a partir das 12h00 em Portugal Continental. Trata-se da primeira 'pole' da Ferrari desde o GP dos Estados Unidos do ano passado e a terceira consecutiva do monegasco em Baku.Max Verstappen (Red Bull), que liderou praticamente toda a Q3, vai largar da segunda posição. O líder do Mundial, vencedor de duas das três prova já realizadas em 2023, nunca saiu tão à frente no Azerbaijão.Na segunda linha da grelha vão estar Sergio Pérez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari), seguidos por Lewis Hamilton e Fernando Alonso (Aston Martin).Amanhã (sábado) realiza-se uma nova qualificação (sprint shootout), às pelas 9h30, que vai definir as posições da grelha para o sprint, marcado para as 14h30.O GP do Azerbaijão disputa-se domingo, às 12h00.