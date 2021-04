Charles Leclerc e a relação com Vettel na Ferrari: «Eu chegava e ele ia embora»

Charle Leclerc contou em entrevista ao site 'motorsport.it' que tem uma boa relação com Carlos Sainz na Ferrari. O piloto monegasco diz que o espanhol é bem diferente de Sebastian Vettel, que foi seu companheiro de equipa até à época passada, antes de se mudar para a Aston Martin.





"O que mudou? O tempo que passo com o meu companheiro de equipa. No passado, com o 'Seb', nós cruzávamo-nos, eu chegava e ele ia embora, ou vice-versa, ao passo que agora com o Carlos [Sainz] estamos juntos no mesmo sítio nos mesmos dias, passamos mais tempo juntos", contou Leclerc.Mas o piloto não deixou de elogiar Vettel. "A primeira coisa a destacar é sua experiência. Em algumas situações tinha uma grande capacidade analítica e eu aprendi muito com isso. Dei-me conta do quão importantes são os detalhes e isso fazia uma grande diferença na pista. Além disso, o 'Seb' também é uma boa pessoa, sempre me chamou à atenção a sua sua sensatez."