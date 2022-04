Charles Leclerc garante a pole position na Austrália

Tempos Tempos

Charles Leclerc voltou a mostrar o bom momento por que passa a Ferrari esta época e garantiu a pole position para o GP da Austrália de amanhã. Trata-se da primeira pole da 'scuderia' no traçado de Melbourne nos últimos 15 anos.O piloto monegasco travou uma luta acesa com Max Verstappen na Q3. O campeão do Mundo chegou a liderar a folha de tempos mas no último instante Leclerc arrancou uma 'volta canhão', em 1.17,868 minutos, e garantiu a pole. O holandês da Red Bull vai largar da segunda posição.Da segunda linha da grelha vão sair Sergio Pérez (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).Lewis Hamilton (Mercedes), que tinha conquistado a pole position na Austrália nos últimos cinco anos, não foi ao além do 5.º lugar. A seu lado na terceira linha da grelha o britânico terá o companheiro de equipa, George Russell.Fernando Alonso, que tinha conseguido levar o Alpine à Q3, sofreu um problema hidráulico no seu monolugar e acabou por embater num muro, fazendo hastear a bandeira vermelha. O espanhol vai sair do 10.º posto, atrás de Carlos Sainz, que teve problemas no seu Ferrari na parte final da sessão.A corrida disputa-se na próxima madrugada, às 6h00 portuguesas.