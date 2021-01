Charles Leclerc testa positivo à Covid-19

O piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc testou positivo ao novo coronavírus na quarta-feira e está isolado em casa com "sintomas ligeiros", informou esta quinta-feira a escuderia italiana Ferrari.

"Charles [Leclerc] faz exames regularmente e ontem [quarta-feira] o resultado do seu último teste foi positivo", indicou a Ferrari, especificando que Leclerc "tem sintomas ligeiros, mas sente-se bem".

O piloto, de 23 anos, manifestou-se na rede social Twitter, confirmando que "esteve em contacto com uma pessoa que testou igualmente positivo", tendo avisado todos aqueles com quem contactou posteriormente.

Leclerc, que terminou em oitavo lugar no último Mundial de Fórmula 1, é o quinto piloto a estar infetado, depois dos britânicos Lewis Hamilton e Lando Norris, do mexicano Sérgio Perez e do canadiano Lance Stroll.