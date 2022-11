Checo Pérez foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP de São Paulo

O mexicano Sergio Pérez foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de São Paulo, em Interlagos, no Brasil. O número '11' da Red Bull concluiu o primeiro ensaio deste fim de semana com a volta mais veloz da sessão (1:11.853s), com Leclerc (Ferrari) e Verstappen (Red Bull) a completarem o 'pódio' separados por apenas 8 milésimas de segundo em comparação com o mexicano.

Carlos Sainz (Ferrari) foi o quarto mais rápido da sessão de hoje, com a melhor volta do espanhol a ficar a pouco mais de uma décima de Checo Pérez (+0.186s). Já Lewis Hamilton, que recentemente recebeu o título de cidadão honorário do Brasil, concluiu a primeira sessão de treinos livres com o quinto melhor tempo do dia.