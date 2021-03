Chefe da Ferrari 'arrasa' Sebastian Vettel: «Finalmente podemos contar com dois pilotos»

Após um desastroso ano de 2020 a Ferrari começou a nova época da Fórmula 1 com um desempenho muito promissor no Bahrain. Charles Leclerc terminou a corrida no 4.º lugar e Carlos Sainz, que se estreou pela equipa de Maranello, foi 8.º colocado, permitindo à Ferrari pontuar com ambos os carros.





Um resultado que foi aproveitado pelo chefe de equipa da escuderia italiana, Mattia Binotto, para deixar uma 'alfinetada' a... Sebastian Vettel, que foi 'dispensado' pela Ferrari e está agora na Aston Martin. "Ter os dois pilotos nos pontos é um bom começo. O Carlos está a trabalhar muito bem com o Charles e finalmente podemos contar com dois pilotos. É importante sabermos isso, pois também afeta o espírito de equipa. Neste momento os nossos rivais são as outras equipas, mas sabemos que quando voltarmos ao topo os nossos pilotos serão rivais entre si", assumiu Binotto, no final da corrida, à Sky Sports italiana."O Carlos fez uma prova muito sólida como é habitual. Escolhemo-lo porque sabíamos que era forte em corrida e mostrou isso. Está a ganhar confiança com o carro e a adaptar-se muito bem à equipa", acrescentou.Binotto assumiu ainda que a equipa já está a pensar no Mundial de 2022. "Para nós este ano é difícil. Podemos aspirar ao terceiro lugar nos construtores, mas para isso teremos de lutar com McLaren e talvez o carro nos ajude. Os pilotos também vão ajudar-nos e perceber o carro e melhorar as paragens na boxe e a estratégia. O carro não vai evoluir muito porque estamos muito focados em 2022", explicou o chefe da Ferrari.