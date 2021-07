Chefe da Red Bull atira-se a Lewis Hamilton: «A culpa é dele. Pilotou de forma suja»

Christian Horner não poupou Lewis Hamilton (Mercedes) após o acidente que deixou Max Verstappen (Red Bull) de fora da corrida no Grande Prémio de Silverstone. O chefe de equipa da Red Bull não teve dúvidas de que "a culpa é de Lewis Hamilton".





"Para mim, é muito claro: o Lewis 'enfiou uma roda' no interior de uma das curvas mais rápidas deste campeonato mundial. Ele anda neste circuito há anos, sabe que não pode fazer isso aqui. Graças a Deus não tivemos um piloto gravemente ferido ou pior", afirmou Horner em declarações ao site da prova.Em declarações ao 'Channel4', acrescentou ainda que foi "uma jogada desesperada" por parte do piloto britânico após ter "falhado o movimento na primeira parte da volta". "Copse é uma das curvas mais rápidas do mundo. Não podes tentar uma ultrapassagem por dentro. Isto é pilotar de forma suja".e encurtou para oito pontos a distância em relação ao piloto da Red Bull. Max Verstappen saiu do carro pelo próprio pé embora tenha sidopara realizar mais exames.