Chris Horner e a mudança de Hamilton para a Red Bull: «Não sei onde o iríamos acomodar...»

Nos últimos tempos têm surgido rumores de uma possível transferência de Lewis Hamilton para a Red Bull, mas Chris Horner, chefe da equipa austríaca, descartou a contratação do sete vezes campeão mundial, por não ter "onde o acomodar".Hamilton está em fim de contrato com a Mercedes e, em declarações à 'Sky News', Toto Wolff, o patrão da equipa, disse que não ficaria com "ressentimentos" se o britânico olhasse para outro lado se a escuderia alemã não lhe conseguisse dar um carro competitivo nos próximos dois anos.Mas Horner, citado pelo site da F1, descartou a contratação. A Red Bull tem Max Verstappen, bicampeão mundial em título, 'amarrado' até 2028, e Sergio Pérez assinou na época passada um vínculo válido até 2024."O que o Lewis conquistou na Fórmula 1 é inigualável, mas estamos muito felizes com os pilotos que temos. Eles estão comprometidos como dupla, não apenas para esta época, mas para a próxima também", explicou Horner, acrescentando: "Não vejo onde poderíamos acomodar o Lewis, mas tenho a certeza que eles [Mercedes] vão resolver os seus problemas."Recorde-se que a Mercedes não conseguiu adaptar-se bem aos novos regulamentos e o carro está longe de ter o desempenho de outros tempos, quando Hamilton ganhava títulos consecutivamente.