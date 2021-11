Chris Horner e a relação com Toto Wolff: «Não preciso de lhe beijar o rabo»

A luta pelo título Mundial de Fórmula 1 está ao rubro e vai muito além do que se passa nas pistas. O que se diz fora dela também anima e muito a luta entre Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes).Mas desta vez os protagonistas nem são os pilotos. Já no Qatar, onde este fim de semana decorre a antepenúltima prova do Mundial, os chefes de equipa das duas escuderias, que também lutam pelo título de construtores, tiveram uma curiosa troca de argumentos, sentados lado a lado na antevisão da prova do Qatar."Não há nenhuma relação com o Toto, só competição. Há respeito pelo que a Mercedes e o Lewis Hamilton têm feito. Mas não preciso de ir jantar com o Toto. Não preciso de beijar o seu rabo. Outro chefes de equipa talvez o necessitem. Eu não", disse Chris Horner, chefe da Red Bull.Já Toto Wollf frisou que a luta entre as duas equipas "começou por ser um combate de boxe olímpico, mas agora é uma luta de MMA".Max Verstappen lidera o Mundial com mais 14 pontos que Lewis Hamilton, à entrada para o Grande Prémio do Qatar. E o holandês enfrenta a prova sem sofrer qualquer penalização, depois de a FIA ter negado analisar, a pedido da Mercedes, a manobra realizada pelo holandês no Grande Prémio do Brasil, quando Hamilton o tentou ultrapassar a primeira vez.