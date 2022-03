Chris Horner: «É muito inovador o que a Mercedes apresentou»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chris Horner, chefe de equipa da Red Bull, avaliou esta sexta-feira as primeiras prestações que dos novos carros de Fórmula 1 nos testes oficiais no Bahrain.

Em declarações no site oficial da organização, Horner assumiu que a Ferrari parece estar "extremamente competitiva em pista", destacando os resultados alcançados pela escuderia italiana tanto em Barcelona como no Bahrain.

"Para mim, o carro que me parece estar mais adaptado ao circuito é o da Ferrari. Eles têm tido até ao momento um período de testes forte, tanto em Barcelona como no Bahrain, e eu diria que eles parecem estar extremamente competitivos em pista. Mas tenho de recordar que ainda é muito cedo, estes carros ainda são muito 'prematuros'. A taxa de desenvolvimento será rápida e intensa, e espero que isso vá mudar o rumo dos acontecimentos", começou por dizer, salientando: "A Mercedes será um grande factor a ter em conta neste campeonato, não tenho dúvidas disso."

Quanto às alterações que os arquirrivais apresentaram neste fim de semana, Chris Horner não tem dúvidas que a Mercedes deu asas à criatividade, deixando no ar a questão da efetividade do design do carro.

"É muito inovador o que a Mercedes apresentou; é um conceito diferente do que nós seguimos e também do que os outros apresentaram. Isto mostra-nos que a criatividade existe, mesmo dentro dos regulamentos restritivos na Fórmula 1, e que soluções distintas continuam a surgir. Agora, se este é o caminho correto a percorrer ou não, só o tempo dirá. O que nós assistimos na Fórmula 1 é que tende a haver convergência ao longo de um período de tempo nas filosofias de design dos carros. Mas o que é tão bom neste desporto é que se pegares numa folha de papel em branco, tens 10 interpretações diferentes", terminou.