Christian Horner: «Há áreas em que ainda podemos melhorar e vamos tentar fazê-lo no RB20»

Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, revelou este domingo em entrevista à 'Sky Sports' que grande parte do sensacional RB19, modelo que levou a escuderia a conquistar 21 das 22 corridas do calendário que se realizaram em 2023, já tinha sido usado na versão anterior do carro.





"O RB19 é uma peça que ficará para a história. O que conseguimos alcançar com este carro é simplesmente incrível. Houveram muitas coisas que vieram do RB18: parte do chasis, a suspensão, a caixa de mudanças também é exatamente igual. Provavelmente, 60% do carro correu o ano passado também", começou por dizer o inglês, assumindo que ainda existem áreas em que a Red Bull poderá melhorar no próximo ano: "Pode-se sempre melhorar e é disso mesmo que se trata a Fórmula 1. Há áreas em que ainda podemos melhorar e vamos tentar fazê-lo no RB20. Assim é a competição, independentemente do lugar que estejas procuras sempre pequenas melhorias que te deem vantagem. Estamos muito orgulhosos dos recordes que batemos. Ainda somos uma equipa jovem, nem 20 anos temos. Já ganhámos 13 títulos e 113 corridas. Todas estas estatísticas têm muito valor para nós."Em jeito de mensagem para a concorrência, Christian Horner sublinhou ainda que a equipa de tudo fará para continuar na senda de vitórias e de domínio na Fórmula 1, lamentando o resultado do GP de Singapura, o único que a Red Bull não venceu. "Estamos todos muito motivados pelo sucesso. Este ano, a corrida de Singapura doeu-nos um pouco, uma vez que foi a única corrida que não vencemos. Ainda assim, serve para nos mantermos humildes e lembrarmos que não é assim tão fácil [o Mundial de Fórmula 1] e que temos rivais incrivelmente difíceis que querem ganhar-nos e ver-nos cair. É essa motivação que nos leva a querer continuar assim. A sensação de vitória é incrível e não queremos perdê-la."