Christian Horner: «Recebi 60 mil libras, fui logo comprar um Porsche e a minha namorada... deixou-me»

Considerado por muitos como um dos melhores diretores que passou pela Fórmula 1, Christian Horner partilhou recentemente uma hilariante história dos tempos de juventude, ao revelar que depois de deixar de competir 'estourou' o dinheiro recebido num Porsche. Ato contínuo, a sua namorada de então deixou-o, precisamente por causa daquele investimento...





"Tive uma namorada que dizia à filha 'tens de pensar estar com outra pessoa, um tipo com um trabalho como deve ser, que seja capaz de pagar a hipoteca para pagar a casa'. Nessa altura, o primeiro pagamento que recebo, saí e fui logo comprar um Porsche. Não mostrei qualquer tipo de noção de responsabilidade. Pensei para mim 'sabes que mais, se tudo der errado, pelo menos aproveitei'. Tinha ganho 60 mil libras (70 mil euros) do acordo quando deixei de correr e a primeira coisa que fiz foi comprar um carro. E foi aí que a minha namorada me deixou... ou talvez tenha sido a mãe dela que lhe disse para deixar-me", lembrou o patrão da Red Bull, que desde 2015 está casado com Geri Halliwell.