Chuvas fortes levam à evacuação do Autódromo de Imola dias antes do Grande Prémio

As chuvas torrenciais que fustigam grande parte da Itália obrigaram esta terça-feira à evacuação do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, também conhecido como Imola, dias antes de acolher o Grande Prémio de Fórmula 1 de Emília Romagna.

As cheias do rio Santerno fizeram com que as instalações desportivas ficassem rodeadas de água, alagando vários troços de estrada nas proximidades da pista, além do parque de estacionamento e algumas colinas com relva, onde se colocam as grades para o público.

De momento, a água não chegou ainda ao circuito, mas por precaução foi retirado o pessoal que trabalhava nos preparativos para o evento desportivo, marcado para domingo e os dias anteriores. Também ficaram vazias as zonas de boxes, os locais comerciais e a sala de imprensa.

O forte temporal mantém em alerta vermelho a região da Emília-Romanha (centro-norte de Itália) e já levou à interrupção de comboios em algumas linhas, à suspensão de aulas e à deslocação de centenas de pessoas, pelo alto risco de inundações.

Com uma acumulação em 48 horas de 150 litros por metro quadrado de chuva, alguns rios e ribeiras estão no limite ao passar em várias povoações, especialmente nas zonas de Ravena, Romanha, Bolonha, Modena e nas montanhas da região centro.

Não se prevê que o temporal abrande nos próximo dias e o alerta vermelho continua para grande parte da Emília-Romanha, onde se esperam chuvadas até sábado, dia agendado para os treinos livres e qualificação do Grande Prémio.

O GP de Emília Romagna é a sexta prova da temporada de Fórmula 1, decorrendo de 19 a 21 de maio, em Imola.