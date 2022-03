Comissário do GP da Arábia Saudita afastado após desejar acidente a Lewis Hamilton

Um comissário do Grande Prémio da Arábia Saudita foi afastado da sua posição, depois de ter utilizado as redes sociais para desejar a Lewis Hamilton um acidente similar ao que Romain Grosjean sofreu em 2020, no GP do Bahrain . Depois da sua publicação, que viria a ser apagada, o mesmo comissário utilizou o Twitter para se desculpar e anunciar a saída de funções. "Gostava de pedir desculpas à SAMF (Federação de Automobilismo da Arábia Saudita) e ao Lewis, mas também anunciar a minha renúncia das funções na pista", escreveu.Este é apenas mais um episódio de um fim de semana que está a ser de polémica em Jeddah, especialmente depois do impasse que se criou na sexta-feira por conta do ataque a uma refinaria próxima do circuito . Chegou até a temer-se um boicote dos pilotos, mas após uma longa reunião a decisão tomada foi de se continuar competir.