Comissários do Red Bull Ring e o atraso no auxílio a Sainz: «Decisão foi absolutamente correta»

Correu mundo a imagem de um comissário de corrida, poucos segundos depois do grave incidente a envolver Carlos Sainz Jr. no Grande Prémio da Áustria , a correr na direção contrária ao Ferrari do espanhol, deixando para trás um extintor que, teoricamente, teria ajudado a apagar o incêndio que começava no monolugar e que deixara o piloto num visível estado de aflição. A ação foi criticada nas redes sociais e também pelo próprio Sainz, que condenou a demora no auxílio após a corrida.Ainda assim, segundo a equipa de comissários do Red Bull Ring, tudo foi feito da forma correta. Como manda a regra. "Depois do terrível acidente com Jules Bianchi em 2014, as regras da FIA nestas intervenções foram endurecidas drasticamente e só se permitem depois da aprovação do controlo de corrida. Isso, por um lado, aumenta a segurança dos pilotos e dos comissários, mas depois tem a desvantagem de tornar as intervenções um pouco mais lentas", começa por ler-se no comunicado emitido.Depois, a nota explica por que razão se deu aquela imagem do comissário em 'fuga'. "O lugar em que o Ferrari parou não era visível desde o posto dos comissários. Depois disso, recebemos ordens via rádio para irmos até ao carro com extintores e, quando viram melhor a situação, tomaram a decisão de chamar o camião de bombeiros. Esta última decisão teve de ser tomada numa questão de segundos e, olhando para trás, foi absolutamente correta. A ordem para levar extintores foi cancelada e isso provocou a infeliz imagem que se viu na televisão do comissário a soltar o extintor e a sair a correr".Por outro lado, o comunicado alude também à reação do piloto. "Compreensivelmente ficou nervoso e soltou os travões demasiado cedo. [Um comissário] teve de empurrar a cunha para debaixo do carro enquanto este se movia e isso provocou um procedimento extramemente complicado. Olhando às imagens, há coisas a melhorar. Também vamos discutir isso internamente. Mas numa situação excecional como esta, porque um incêndio não é algo normal para nós, os comissários reagiram bem no geral. Tínhamos um camião de bombeiros a uns 30 segundos, que teria controaldo rapidamente o incêndio. Outro veículo de emergência estava à espera e um terceiro a caminho. E mesmo que Sainz não tivesse saído do carro por sua conta, teríamos conseguido protegê-lo da melhor maneira possível", concluiu.