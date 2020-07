Confirmado: Fórmula 1 volta a Portugal a 25 de outubro

Agora sim é oficial. Portugal vai receber no próximo mês de outubro um Grande Prémio de Fórmula 1, anunciou há pouco a promotora do principal campeonato de automobilismo do Mundo. Segundo a comunicação feita, a prova portuguesa, a realizar em Portimão, disputar-se-á no fim de semana de 23 a 25 de outubro.





Para lá de Portimão, entram no calendário Nurburgring e Imola. A prova alemã corre-se duas semanas antes de Portugal, entre 9 e 11 de outubro, ao passo que o GP no traçado de San Marino será disputado uma semana depois de Portugal, num formato inovador ainda por explicar.Desta forma, Portugal volta a receber uma prova do principal campeonato de automobilismo 24 anos depois da última visita, na altura no circuito do Estoril. De resto, de notar que também Nurburgring e Imola não tinham provas há vários anos: os alemães desde 2006 e os italianos desde 2013.Para lá do anúncio destas três provas, a F1 comunicou ainda que o campeonato irá terminar na zona do Golfo em meados de dezembro e que não serão disputadas quaisquer provas nas Américas. Quer isto dizer que caem Brasil, Estados Unidos, México e Canadá.31 Julho a 2 Agosto – Silverstone, GP Grã-Bretanha7 a 9 Agosto – Silverstone, GP 70 Anos da F114 a 16 Agosto – Barcelona, GP Espanha28 a 30 Agosto – Spa-Francorchamps, GP Bélgica4 a 6 Setembro – Monza, GP Itália11 a 13 Setembro – GP Toscana Ferrari 100025 a 27 Setembro – Sochi, GP Rússia9 a 11 Outubro – Nürburgring, GP Eifel23 a 25 Outubro – Portimão, GP Portugal31 Outubro a 1 Novembro – Imola, GP Emília-Romanha