Corrida de sprint vai ser estreada este fim de semana em Silverstone

A Fórmula 1 regressa este fim de semana a 'casa' com muitas novidades. O GP da Grã-Bretanha é o prémio mais antigo do calendário e, por essa razão, é um dos mais desejados pelos adeptos, principalmente este ano que contará com um novo formato: a Sprint Race - corrida de sprint.





Normalmente, os Grandes Prémios recebem os treinos livres às sextas-feiras, no sábado para além da última sessão de treinos livres, realiza-se a qualificação e, por fim, no domingo é a tão esperada corrida. Contudo, este fim de semana os fãs de Fórmula 1 poderão assistir a duas corridas: uma no sábado e outra no domingo.O GP da Grã-Bretanha vai estrear uma nova forma de qualificação para a corrida de domingo, a corrida de sprint, que se vai realizar no sábado. Este novo formato leva a que passe a existir apenas duas sessões de treinos livres, uma na sexta-feira e outra no sábado, cada uma com 60 minutos.Este novo formato assemelha-se ao já existente na Fórmula 2, ou seja, a qualificação passa a realizar-se na sexta-feira com a realização habitual da Q1, Q2 e Q3, passando a definir os lugares de partida para a corrida de sábado. A corrida de sprint consiste numa prova mais curta, ou seja, de 100 quilómetros (um terço do perscurso), no caso de Silverstone equivale a 17 voltas e durará cerca de 25/30 minutos.Os pneus macios passam a ser obrigatórios na qualificação de sexta-feira, dessa forma, os pilotos poderão utilizar qualquer tipo de 'borracha' na corrida de domingo e na qualificação de sábado. Neste formato de sprint não é necessária a paragem nas boxes.Outra das grandes novidades é que os três primeiros classificados de sábado vão pontuar - o vencedor receberá 3 pontos, o segundo 2 e, por fim, o terceiro 1. Por outro lado, a classificação desta corrida de sábado definirá a grelha de partida para a corrida de domingo que se mantém nos moldes tradicionais. Note-se que esta corrida 'intermédia' não contará com uma cerimónia no pódio, embora os pilotos recebam uma coroa de flores como era habitual nas corridas de Fórmula 1 há uns anos atrás.Este novo formato, refira-se, será realizado em alguns Grandes Prémios selecionados ao longo do Mundial de Fórmula 1, podendo ainda contar com alterações após a realização do briefing habitual de Michael Masi, diretor da FIA, com os pilotos.Este ano, Silverstone promete contar com muita emoção, principalmente, porque são esperados. O GP que se realiza no Reino Unido começa na sexta-feira com a sessão de treinos livres às 14h30 e a qualificação a começar às 18h. No sábado a segunda sessão de treinos livres começa às 12h e a corrida de sprint às 16h30. A corrida principal realiza-se no domingo às 15h.