Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Corrida limpa: Verstappen e Hamilton afastam cenários de acidentes Luta pelo título mundial está ao rubro e tem novo episódio no México





Verstappen foi ontem o mais rápido no primeiro dia de treinos no GP do México

• Foto: EPA