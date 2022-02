Corridas Sprint mais aliciantes e fim dos 'meios pontos': Fórmula 1 anuncia novidades

A temporada de 2022 da Fórmula 1 não vai apenas trazer novidades no que aos carros diz respeito. Outras mudanças dizem respeito à atribuição de pontos em corridas encurtadas e também nas provas de Sprint, que para o novo ano vão ter um formato mais aliciante e, também, mais recompensador.Comecemos pelas provas encurtadas, como sucedeu no ano passado no polémico Grande Prémio da Bélgica, que foi terminado ao fim de duas voltas atrás do Safety Car e que, na altura, atribuiu metade dos pontos - Verstappen, por exemplo, recebeu 12,5 pontos. Ora, pelas novas regras, o que sucedeu em Spa-Francorchamps não poderá voltar a acontecer. E se acontecer... não há pontos para ninguém. Mas vamos então às novas regras dos pontos.A primeira regra é clara. Se foram completadas menos de duas voltas sem a presença do Safety Car (ou em Virtual Safety Car) não haverá atribuição de pontos e todos os pilotos sairão com a conta a zeros.Caso o líder complete pelo menos duas voltas - sem a presença do Safety Car (ou em Virtual Safety Car) - mas menos do que1.º – 6 pontos2.º – 4 pontos3.º – 3 pontos4.º – 2 pontos5.º – 1 pontos1.º – 13 pontos2.º – 10 pontos3.º – 8 pontos4.º – 6 pontos5.º – 5 pontos6.º – 4 pontos7.º – 3 pontos8.º – 2 pontos9.º – 1 pontos1.º – 19 pontos2.º – 14 pontos3.º – 12 pontos4.º – 9 pontos5.º – 8 pontos6.º – 6 pontos7.º – 5 pontos8.º – 3 pontos9.º – 2 pontos10.º – 1 pontos1.º – 25 pontos2.º – 18 pontos3.º – 15 pontos4.º – 12 pontos5.º – 10 pontos6.º – 8 pontos7.º – 6 pontos8.º – 4 pontos9.º – 2 pontos10.º – 1 pontosEm relação às corridas de Sprint, introduzidas em 2021, vão continuar a fazer parte do programa, mas agora com algum aliciante extra, especialmente em termos de pontos. É que, ao contrário do ano passado, no qual apenas os três primeiros pontuavam, para 2022 esse leque alarga-se aos. O formato continuará a ser o mesmo, com a corrida a ser disputada no sábado para definir a grelha de partida para domingo, sendo que este ano serão disputadas em Imola (23 de abril), Red Bull Ring (9 de julho) e Interlagos (12 de novembro). Em comparação a 2021, cai Silverstone e entra o traçado austríaco.Nota final para o facto de, ao contrário do ano passado, o estatuto de detentor da 'pole position' de cada Grande Prémio passar ser atribuído ao homem que for mais rápido na qualificação de sexta-feira - em 2021 esse estatuto pertenceu ao vencedor da corrida Sprint.