Da Corrida Sprint à visibilidade reduzida: Fórmula 1 discute alterações nos regulamentos

A Comissão da Fórmula 1 discutiu, nas últimas horas, algumas possíveis alterações aos regulamentos para as próximas temporadas, numa reunião que prevê, entre outros pontos, mudanças no que diz respeito às Corridas Sprint.Segundo a 'Marca', o formato das Corridas Sprint tem sido criticado por alguns pilotos, e uma das renovações passará precisamente por aí. O objetivo será tentar 'separar' ao máximo esse modelo do Grande Prémio em si, mas mais pormenores serão discutidos nas semanas que aí vêm.Outros dos pontos abordados foi o da visibilidade em piso molhado, principalmente relativamente à água que as rodas traseiras dos carros levantam. Nesse sentido, será averiguada a melhor maneira de impedir que isso aconteça. Os conjuntos de pneus disponíveis para cada Grande Prémio também serão reduzidos.Além disso, os carros para a temporada 2026 não poderão começar a ser desenvolvidos antes de 2025.A Fórmula 1 está também a estudar qual a melhor maneira de os pilotos se refrescarem dentro dos carros, de maneira a evitar situações que já se verificaram esta temporada. No Grande Prémio do Qatar, por exemplo, Lance Stroll precisou de ser assistido logo após a corrida , mostrando-se visivelmente abalado assim que saiu do carro.