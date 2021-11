Damon Hill: «Max Verstappen tem dois dedos no título e ele tem a noção disso»

Max Verstappen (Red Bull) lidera atualmente o campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 com 12 pontos de vantagem sobre o heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes) - 287,5 pontos contra 275,5.

Contudo, apesar de ainda faltarem cinco etapas até ao final da presente temporada, Damon Hill considera que o holandês, de 24 anos, já tem "dois dedos no título" e que o próprio terá, neste momento, a noção disso mesmo.

"Creio que Max [Verstappen] sente como se tivesse dois dedos no troféu. Não é que o agarre com uma mão completa, melhor seria se tivesse a agarrar com as duas mãos, mas penso definitivamente que tem dois dedos no título e que ele tem a noção disso. Creio que será algo mais evidente nas próximas corridas", atirou o antigo campeão mundial de Fórmula 1 pela Williams em 1996, em declarações ao podcast 'F1 Nation'.

Comentando ainda sobre a atual temporada, o ex-piloto britânico assumiu ter alguma dificuldade em lembrar-se de um campeonato onde tivesse existido tantas trocas entre pilotos na liderança. "Estou a tentar lembrar-me de quando vi um Mundial com tantas trocas, como tem acontecido esta temporada, na liderança. Talvez entre Piquet e Mansell aconteceu algo assim. Não consigo recordar-me", frisou.