Damon Hill responde a 'ameaça' de Verstappen: «Devia abandonar a Fórmula 1 já»

Max Verstappen 'ameaçou' deixar a Fórmula 1 se aparecerem mais corridas sprint no calendário e Damon Hill, antigo campeão mundial inglês, considera que o holandês, de 25 anos, devia abandonar já."A ameaça do Max é pouco habitual. É estranho ouvir isto. O que vai ele fazer? Devia parar já. Que pare agora", atirou Hill."Estará ele a divertir-se? Às vezes penso que não. É preciso amar aquilo que se faz, caso contrário é uma chatice. Ele mostra isso quando diz que não quer perder tempo com coisas supérfluas, inventadas para serem novidade. É esse tipo de pessoa. Imagino-o a dizer 'bem, vim cá para ganhar o Grande Prémio, quero uma corrida. Não quero uma prova a valer metade, que interessa isso para o meu currículo?'", acrescentou o campeão mundial de 1996.Recorde-se que durante o Grande Prémio da Austrália Verstappen - bicampeão mundial em título - disse que pode deixar a F1 se os fins de semana de corrida sofrerem muitas alterações. "Se assim for, não andarei por cá por muito tempo. Não sou apreciador disso", explicou, acrescentando a qualificação e a corrida deviam ser os pontos altos dos fins de semana de prova.Recorde-se que, com 23 provas agendadas, o ano de 2023 terá a época mais longa da história da modalidade.Stefano Domenicali, diretor executivo da F1, quer reduzir o número de sessões de treinos livres e substituí-las por corridas sprint.