Damon Hill sobre Alonso: «Pedia-lhe que me defendesse se fosse acusado de assassinato»

A capacidade de reação de pensamento que Fernando Alonso demonstrou no Grande Prémio da Austrália logo após ter sido abalroado por Carlos Sainz na relargada da corrida revelou um outro lado do experiente piloto espanhol que poucos conheciam. Damon Hill, antigo campeão mundial de Fórmula 1 em 1996 pela Williams, assumiu ser conhecedor das capacidades que Alonso tem para lá da mestria com o volante nas mãos.

"Tem de converter-se em chefe de equipa porque seria brilhante. Ele simplesmente entende este jogo. Dá-me a sensação que pilotar apenas já é pouco para ele, precisa de fazer outra coisa. Ele já entende as regras. Era algo que se podia esperar de alguém que está na Fórmula 1 há tanto tempo como ele, e já passou por todas as experiências. Vejo-o como o Schumacher, que investiu nisto e, por isso, percebe tudo. Michael Schumacher entendeu onde estavam as oportunidades e aproveitou-as e o mesmo acontece agora com Alonso", disse, em declarações ao podcast 'NationF1'.

E terminou: "Às vezes brincamos e dizemos que deveria ser advogado. Eu pedia-lhe que me defendesse se fosse acusado de assassinato."