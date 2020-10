Daniel Ricciardo ansioso por vir a Portimão: «É uma pista muito excitante»

Daniel Ricciardo está entusiasmado para competir no Grande Prémio de Portugal, em Portimão, que se realiza este fim de semana. O piloto australiano da Renault, que regressou ao pódio na última corrida 868 dias depois, revelou que tem boas recordações do circuito algarvio, em entrevista ao site da equipa francesa.





"Tenho boas recordações de Portimão. A primeira vez que corri lá foi em 2009 na Fórmula 3 britânica, e conquistei o título", começou por dizer Riccardo. "Ainda no início daquele ano, fiz o meu primeiro teste com um Fórmula Renault 3.5. É um circuito que eu realmente gostava naquela época. Tenho a certeza que será ainda melhor num carro de Fórmula 1 moderno", sublinhou o piloto australiano."Há boas mudanças de elevação, curvas rápidas e fluidas. É uma pista muito excitante. O tempo deve estar muito mais quente do que em Nürburgring. Vamos procurar conquistar mais pontos importantes", comentou Ricciardo.Recorde-se que Daniel Ricciardo vai rumar na próxima temporada à McLaren, para ocupar o lugar de Carlos Sainz, que por sua vez transfere-se para a Ferrari.