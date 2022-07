Daniel Ricciardo nega saída da McLaren: «Tenho um compromisso e não vou deixar a Fórmula 1»

Daniel Ricciardo, piloto australiano, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para esclarecer o seu futuro na Fórmula 1, negando os rumores de que será substituído na McLaren no final deste ano."Têm existido muitos rumores relacionados ao meu futuro na Fórmula 1, mas quero que saibam as coisas por mim. Tenho um compromisso com a McLaren até ao final do ano que vem e não vou deixar a Fórmula 1", começou por escrever.E prosseguiu: "Claro que as coisas nem sempre foram fáceis, mas quem é que gosta de coisas fáceis? Estou a trabalhar arduamente com a equipa para evoluirmos e voltarmos a colocar o carro lá na frente onde pertence. Isto ainda é o que mais quero. Vejo-vos em Le Castellet", rematou.Recorde-se que o próximo Grande Prémio de Fórmula 1 tem lugar em França, entre 22 e 24 de julho.