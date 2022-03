Daniel Ricciardo testa positivo à Covid-19 e falha último dia de testes no Bahrain

A McLaren informou esta sexta-feira, através de um comunicado emitido no site oficial da equipa, que o piloto australiano Daniel Ricciardo testou positivo à Covid-19 nos testes PCR realizados hoje, antes do arranque dos trabalhos em Bahrain.

No mesmo comunicado, a escuderia informa ainda que Daniel Ricciardo irá falhar o último dia dos testes oficiais de pré-temporada - ele que ainda não tinha entrado em pista no Bahrain -, encontrando-se já em isolamento. Contudo, o piloto australiano, oitavo classificado no último Mundial, regressará a tempo de disputar a primeira prova do Campeonato do Mundo de 2022, que será igualmente realizada no Bahrain, já no próximo fim de semana.