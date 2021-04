David Coulthard vê final do domínio da Mercedes à vista: «Este é o ano de Verstappen»

David Coulthard, antigo piloto de Fórmula 1, não tem dúvidas que a equipa austríaca vai conseguir colocar este ano um ponto final no domínio da Mercedes.





O escocês, de 50 anos, acredita que Max Verstappen vai dominar a competição em 2021. "Max é o homem. Penso que este vai ser o seu ano para ganhar o campeonato", referiu Coulthard ao site holandês 'Ziggo Sport'.Coulthard, que pilotou pela Red Bull, comentou também a contratação de Sergio Pérez. "O checo é um piloto com experiência e com boas mãos. Tem maturidade para lidar com o fator 'Max', para perceber que pouca gente pode bater o Verstappen."Recorde-se que na primeira corrida da época, no Bahrein, a Red Bull deu bons indicadores, mostrando que o motor Honda desta época é bem melhor que o do ano anterior.Verstappen foi segundo, depois de ter sido forçado a deixar o Mercedes de Hamilton passar, por ter violado os limites da pista.